به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ مدیر کل دفتر روستایی استانداری گلستان در نشست بخشداران استان در گنبدکاووس گفت : در تفاهم نامه ای که با پست بانک امضا شده است، تسهیلات ارزان قیمت ۸ درصد به دهیاری ها پرداخت می‌شود و هر دهیاری که طرح درآمدزا و یا قصد خرید تجهیزات عمرانی داشته باشد می تواند پنج برابر بودجه دهیاری تسهیلات هشت درصد بدون ضامن دریافت کند.

حسین ایزدپناه افزود: شش ماه گذشته در استان ۱۲۰ میلیارد تومان پرونده دریافت تسهیلات ارسال شده و مصوبه کمیته ملی تسهیلات اخذ شده است. وی گفت : عمده ترین طرح های درآمدزا شامل خرید ماشین آلات عمرانی همچون کامیون، بیل بکو ،احداث بازارچه،آب درمانی،اقامتگاه بومگردی بوده است.