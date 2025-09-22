پرداخت تسهیلات ارزان قیمت ۸ درصد به دهیاری های گلستان
مدیر کل دفتر روستایی استانداری گلستان در نشست بخشداران استان در گنبدکاووس گفت : تسهیلات ارزان قیمت ۸ درصد به دهیاری ها پرداخت میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ مدیر کل دفتر روستایی استانداری گلستان در نشست بخشداران استان در گنبدکاووس گفت : در تفاهم نامه ای که با پست بانک امضا شده است، تسهیلات ارزان قیمت ۸ درصد به دهیاری ها پرداخت میشود و هر دهیاری که طرح درآمدزا و یا قصد خرید تجهیزات عمرانی داشته باشد می تواند پنج برابر بودجه دهیاری تسهیلات هشت درصد بدون ضامن دریافت کند.
حسین ایزدپناه افزود:شش ماه گذشته در استان ۱۲۰ میلیارد تومان پرونده دریافت تسهیلات ارسال شده و مصوبه کمیته ملی تسهیلات اخذ شده است.
وی گفت : عمده ترین طرح های درآمدزا شامل خرید ماشین آلات عمرانی همچون کامیون، بیل بکو ،احداث بازارچه،آب درمانی،اقامتگاه بومگردی بوده است.
مدیرکل دفتر روستایی استانداری افزود: ۷۳۰ میلیارد تومان اعتبار به دهیاری های استان در یک سال گذشته تخصیص داده شده که بخشی از این اعتبارات از محل سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بوده و بخشی هم از محل امور سازمان مالیاتی استان بوده است.
ایزدپناه درباره عمده ترین طرحهای اجرا شده در روستاها در این مدت گفت: زیرسازی آسفالت، پیاده رو سازی،احداث پارک و بوستان روستایی از مهمترین طرح ها بوده است.