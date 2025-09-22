به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

هفته دفاع مقدس یادآور روز‌هایی است که ملت بزرگ ایران با تکیه بر ایمان، ایثار و وحدت، در برابر تجاوز دشمنان ایستادند و با نثار خون پاک شهیدان، عزت و استقلال میهن اسلامی را پاس داشتند. این ایام فرصتی است تا بار دیگر روحیه مقاومت، شجاعت و فرهنگ شهادت‌طلبی رزمندگان اسلام را زنده نگاه داریم و مسیر نورانی آنان را برای نسل‌های امروز و فردا روشن‌تر سازیم.

دفاع مقدس تنها یک رخداد تاریخی نیست؛ بلکه مکتبی زنده و الهام‌بخش است که نشان داد هرگاه ملت ایران حول محور ارزش‌های اسلامی متحد باشند، هیچ قدرتی توان مقابله با آنان را ندارد. امروز نیز همان روحیه ایثار و خودباوری باید چراغ راه ما در مسیر توسعه، پیشرفت و مقابله با توطئه‌های دشمنان باشد.

امسال که هفته دفاع مقدس با شعار «ما فاتحان قله‌ایم» مزین شده است، این پیام روشن را به همه ما می‌دهد که ملت ایران در پرتو مجاهدت‌ها و خون شهیدان، مسیر افتخار و پیشرفت را همچون فتح قله‌های بلند ادامه خواهد داد و در عرصه‌های علمی، اقتصادی و فرهنگی نیز قله‌های موفقیت را یکی پس از دیگری فتح خواهد کرد.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام، جانبازان سرافراز، آزادگان و رزمندگان دلاور، آغاز هفته دفاع مقدس را به محضر مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران به‌ویژه مردم غیور آذربایجان غربی که نقشی بی بدیل در دفاع از کیان ایران عزیز داشته و دارند تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم و امیدوارم همه ما بتوانیم با الهام از آن روز‌های پرشکوه، در مسیر اعتلای نظام اسلامی و خدمت به مردم عزیز، گام‌های مؤثر و ماندگاری برداریم.

حاکم ممکان

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی