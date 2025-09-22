به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده سپاه ناحیه کهگیلویه گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس تعداد ۲۳۰ بسته کیف و نوشت افزار با مشارکت گروه جهادی زینبیه بین دانش آموزان نیازمند در حسینیه ثارالله دهدشت توزیع شد.

سرهنگ علی اصغر پور بهشت ارزش هر بسته نوشت افزار را ۱ میلیون ۳۰۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: این بسته‌ها شامل کیف، دفتر، خودکار، مداد رنگی، ماژیگ بین دانش آموزان نیازمند تورزیع شد.