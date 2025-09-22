به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ بهروز خانپور افزود: در ساعت ۰۱:۲۰ بامداد امروز دوشنبه یک دستگاه کامیون بنز که در مسیر جنوب به شمال در حال حرکت بود، به دلیل سرعت غیرمجاز و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه در جاده بارانی و لغزنده، از مسیر اصلی منحرف و به صورت عمود بر سطح جاده متوقف شد.

وی ادامه داد: پس از این حادثه یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ که پشت سر کامیون در حرکت بود، از قسمت جلو با پهلوی چپ کامیون برخورد کرد و یک دستگاه کامیون دیگر (کاویان) به علت بی‌توجهی به جلو و محدودیت دید ناشی از تاریکی شب و شرایط جوی بارانی، با قسمت عقب سواری پژو ۴۰۵ برخورد کرد که منجر به فشرده شدن پژو میان ۲ کامیون شد.

سرهنگ خانپور با اشاره به تلفات و مصدومان این حادثه گفت: در این سانحه متاسفانه سه نفر از سرنشینان پژو ۴۰۵ در محل جان خود را از دست دادند و ۲ نفر دیگر نیز مصدوم شدند که با اورژانس به بیمارستان شهید مدنی آذرشهر منتقل شدند و تحت مداوا قرار گرفتند.

رئیس عملیات ویژه پلیس راه راهور فراجا ضمن تأکید بر لزوم رعایت دقیق سرعت مطمئنه و توجه به شرایط جوی، از رانندگان خواست همواره فاصله طولی مناسب با خودرو‌های جلویی را رعایت و در جاده‌های بارانی و لغزنده با احتیاط کامل حرکت کنند تا از وقوع چنین حوادث دلخراش جلوگیری شود.