اجرای پویش مهرسبز در مدارس دهلران
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران گفت: همزمان با بازگشایی مدارس، پویش مهر سبز در مدارس شهرستان دهلران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «جلیل فرهادی» رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران اظهار داشت: این پویش با هدف گسترش فضای سبز و ترویج فرهنگ درختکاری در راستای اجرای طرح یک میلیارد درخت در بین دانشآموزان، به صورت نمادین در چند مدرسه شهرستان اجرا میشود.
وی افزود: قطعاً دانشآموزان به عنوان نسل آیندهساز در کنار تحصیل، با کاشت و مراقبت از نهالها، با مسئولیتپذیری نسبت به منابع طبیعی آشنا خواهند شد.
فرهادی ادامه داد: با توجه به شرایط آب هوایی منطقه کاشت نهال ضرورت دارد، لذا اداره منابع طبیعی این آمادگی را دارد تا نهال مورد نیاز مدارس را تأمین کند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران به مشارکتهای مردمی در حفاظت از جنگلها و مراتع اشاره کرد و یادآور شد: منابع طبیعی متعلق به همه نسلها است، لذا انتظار میرود احاد مختلف جامعه در راستای حفاظت، حراست و کاشت نهال در عرصههای مشخص شده در کنار همکاران ما در منابع طبیعی باشند.
فرهادی مطرح کرد: یکی از اولویتهای مهم منابع طبیعی شهرستان علاوه بر حفاظت و حراست از منابع ملی، تحقق اجرای طرح یک میلیارد اصله درخت است.