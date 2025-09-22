به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با حضور حجت الاسلام محمد رضا شفیعی مدیرکل امور استان‌های سازمان دارالقرآن الکریم کشور، حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی، ادریس آقالو مسئول دارالقرآن تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی، محمد نیکنام فرماندار، حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه شهرستان، ماموستا سید عبداله موسوی امام جمعه اهل تسنن تکاب، رؤسای سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ و جمعی از فعالین قرآنی تکاب اولین جلسه شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان آذربایجان غربی در تکاب برگزار شد.

حجت الاسلام محمدرضا شفیعی گفت: استعداد بینظیر قرآنی موجود در تکاب این شهرستان را به قطب اصلی کانون قرآن دوستان کشوری تبدیل کرده است.

مدیرکل امور استان‌های سازمان دارالقرآن الکریم کشور افزود: وجود علاقمندان و برترین‌های علوم قرآنی در تکاب موجب شده تا این شهرستان به کانون اصلی توسعه قرآنی تبدیل شود.

حجت الاسلام محمدرضا شفیعی گفت: شناسایی عناصر فعال قرآنی در استان‌ها یکی از اهداف سازمان دارالقرآن الکریم کشور است.

وی گفت: گستردگی محافل قرآنی از جمله محافل جمع خوانی قرآن کریم در مساجد و تکایای شهرستان و از همه مهمتر تشکیل جوامع خانوادگی محافل قرآنی در این شهرستان موجب شد تا تکاب میزبانی اولین جلسه شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان آذربایجان غربی را از آن خود کند.

نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی تکاب گفت: تقویت محافل و کانون‌های قرآنی از برنامه‌های اینجانب در حوزه انتخابیه خود می‌باشد که تشکیل محفل دارالقرآن در بخش کشاورز شاهیندژ قدم اول این امر بوده است.

حجت الاسلام محمد میرزایی افزود: بسط و توسعه فرهنگ قرآنی و مأنوس شدن جامعه خصوصا جوانان و نوجوانان با قرآن موجب سعادت جامعه خواهد شد.

وی گفت: بهره گیری از علوم روز قرآنی و بهره مندی از هوش مصنوعی و گسترش محافل قرآنی مستلزم نگاه دلسوزانه مسؤلین امر و تقویت این محافل در جامعه است.

حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب گفت: شهرستان تکاب مهد کانون‌ها و محافل قرآنی است و گستردگی محافل قرآنی از جمله محافل خانواده محور در این شهرستان نشان از بالندگی فرهنگ قرآنی در تکاب دارد.

حجت الاسلام کوهی افزود: تقویت بنیه مالی مؤسسات قرآنی تکاب راه را برای رشد برنامه‌های قرآنی در تکاب هموار خواهد کرد.