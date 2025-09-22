به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ۲۳ هزار و ۵۰۰ دانش آموز مقطع اول ابتدایی استان قم در حالی امروز برای نخستین بار بر سر کلاس‌های درس حاضر شدند که مدرسه فرقانی در ناحیه ۳ آموزش و پرورش قم، میزبان جشن شکوفه‌ها با حضور محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور، اکبر بهنام جو، استاندار قم و جمعی از مسئولان فرهنگی و آموزشی قم بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم در حاشیه این مراسم با اشاره به اینکه امسال حدود ۳۱۵ هزار نفر دانش آموز آغاز سال تحصیلی را جشن می‌گیرند گفت: این آمار، شامل ۱۷۵ هزار دانش آموز در مقطع تحصیلی ابتدایی، ۷۵ هزار نفر در مقطع متوسطه اول، ۳۵ هزار نفر متوسط دوم، ۲۵ هزار نفر در هنرستان‌ها و مجموعه‌های پیش دبستانی و بزرگسالان است.

محمد جواد محمدی سعید گفت: امسال ۱۷ هزار و ۱۲۵ نفر معلم، کادر فرهنگی، اجرایی، پرورشی در مدارس استان خدمت می‌کنند.

وی افزود: در سال تحصیلی جدید نسبت به سال گذشته شمار دانش آموزان ۴۵۰۰ نفر افزایش یافته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم با اشاره به اینکه امسال با کسری معلم در کلاس‌ها مواجه نیستیم گفت: امروز حکم ۵۴۹ معلم جدید الاستخدام از طرف وزارتخانه آموزش و پرورش ابلاغ می‌شود.

محمدی سعید گفت: امسال ۵۰ کلاس درس به فضای آموزشی استان قم افزوده شده و تنها در ناحیه ۲ شاهد تراکم بالای دانش آموزان هستیم.

وی گفت: با پیگیری‌های لازم در ناحیه ۲ آموزش و پرورش ۱۱ نقطه در نظر گرفته شده تا با همکاری استانداری مشکل مدارس چند شیفته در سال‌های آینده مرتفع شود.