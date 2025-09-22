به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، ۳۰۰ برنامه جهادی در سطح شهر و روستاهای شهرستان سرخس اجرا می شود.

حضور گسترده مردم برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج سرخس گفت: بیش از ۱۵۰ پایگاه بسیج مردمی در این شهرستان مسئولیت مستقیم برگزاری ۳۰۰ برنامه هفته دفاع مقدس را برعهده دارند و همه برنامه ها با محوریت و

سرهنگ مجید آذرکیش با اشاره به ضرورت حضور نسل جوان در این برنامه‌ ها، خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی این برنامه ها، پیوند نسل‌ ها و انتقال روحیه ایثار و مقاومت است و از نظر کمی و کیفی شاهد ارتقای برنامه‌ ها با بهره گیری از ظرفیت‌ های بروز رسانه ای، هوش مصنوعی و شبکه محور در شهرستان هستیم.

آذرکیش تأکید کرد: برنامه‌ های امسال با الهام از سه رکن پیروزی که حضرت امام خمینی (ره) بر آن تأکید داشتند، یعنی رهبری، حضور مردم و مکتب طراحی شده است تا مردم و مسئولان همسو با فرمایشات بنیانگذار انقلاب، در کنار هم باشند.

وی به حضور تیم جهادی پزشکی از تهران در سرخس نیز اشاره کرد و گفت: این تیم متشکل از پزشکان متخصص و کادر درمانی با همکاری نیروهای بومی، در شهرستان و دهستان‌ های هدف مستقر خواهد شد و خدمات درمانی از جمله ویزیت و داروی رایگان به مردم ارائه می‌ دهد.

آذرکیش همچنین گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس؛ لوازم‌ تحریر و بسته‌ های معیشتی در نقاط مختلف شهرستان توزیع و برنامه‌ های محرومیت‌ زدایی و جهادی اجرا می شود و خدمت به مردم و تکریم یاد و خاطره شهدا، در صدر اولویت‌ برنامه ها در طول این هفته است.