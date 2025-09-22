پخش زنده
امروز: -
معاون بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری برای مقابله با تحریف حوزه دفاع مقدس گفت: یکی از ماموریتهای اصلی این بنیاد برای مقابله با تحریف دفاع مقدس راه اندازی مرکز رصد، تدوین دانشنامههای دفاع مقدس و تولید مستند روایت معیار با همکاری صداوسیماست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون هماهنگ کننده و امور مجلس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری برای مقابله با تحریف حوزه دفاع مقدس گفت: برای مقابله با تحریف دفاع مقدس و اینکه این حوزه به فراموشی سپرده نشود، چند کار مهم انجام شده است.
علی اصغر جعفری افزود: راه اندازی مرکز رصد، تدوین دانشنامههای دفاع مقدس برای استفاده نخبگان و پژوهشگران و تولید مستند روایت معیار با همکاری صداوسیما از برنامههای بنیاد برای مقابله با تحریف دفاع مقدس است.
معاون بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به آغاز برنامههای هفته دفاع مقدس گفت: امسال در چهل و پنجمین هفته دفاع مقدس، حدود ۱۲۸۶ برنامه با ۵۹۰۰ فعالیت پیش بینی شده است که بیشتر در حوزههای فرهنگی و اجتماعی است.
وی درباره نحوه انتخاب و رونمایی از شعار برنامههای امسال، گفت: شعار ویژه برنامههای چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس در بهمن سال ۱۴۰۳ و با حضور سرلشکر شهید محمد باقری با عنوان "ما فاتحان قلهایم" انتخاب و رونمایی شد.
معاون بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به تجربه چهلمین هفته دفاع مقدس در سال ۱۳۹۹ و تشکیل ۵۰۰ ستاد افزود:
امسال در چهل و پنجمین سالگرد، حدود ۱۲۸۶ برنامه با ۵۹۰۰ فعالیت پیش بینی شده است.
به گفته جعفری امسال با توجه به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، برنامهها متفاوتتر و با رنگ و بوی خاص و حماسی تری برگزار خواهد شد. وی از ادامه برنامههای هفته دفاع مقدس تا ۷ مهر افزود: برای روزهای هفته دفاع مقدس عناوین مختلفی انتخاب شده است.
معاون بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به عناوین روزهای هفته دفاع مقدس گفت: دوشنبه ۳۱ شهریور: پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، طلایهداران سربلندی و وحدت ملی؛ سه شنبه یکم مهر: جوانان، علم و دانشپژوهی، اقتدار ملی؛ چهارشنبه دوم مهر: زنان، مدافعان حریم خانواده و جامعه؛ پنجشنبه سوم مهر: شهیدان، جانبازان، آزادگان، فخرآفرینان؛ جمعه چهارم مهر: دفاع همهجانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان، معنویت؛ شنبه پنجم مهر: نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستائیان و پیشمرگان کرد مسلمان؛ یکشنبه ششم مهر: ولایتمداری، بصیرت، دشمنشناسی و استکبارستیزی؛ دوشنبه هفتم مهر: فرماندهان، عزتمداران، حماسهآفرینان نامگذاری شده است.
علی اصغر جعفری به تدارک ویژه برنامههای هفته دفاع مقدس برای قشر جوان و نوجوان هم اشاره کرد و افزود: برای قشر جوان و نوجوان جامعه برنامههای چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس بیشتر در حوزه فضای مجازی است.
وی با اشاره به همزمانی این برنامهها با آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس و دانشگاهها گفت: خوشبختانه از ماهها قبل وزارتخانههای آموزش و پرورش؛ علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامههای متنوعی برای دانش آموزان و دانشجویان تدارک دیدهاند.
معاون بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت همچنین گفت: روایتگری، حضور پیشکسوتان دفاع مقدس در مدارس و دانشگاهها و
تجلیل از شهدای دفاع مقدس، مقاومت و جنگ ۱۲ روزه از برنامههای پیش بینی شده برای مدارس و دانشگاههاست.
جعفری به عناوین برخی برنامههای هفته دفاع مقدس هم اشاره کرد و افزود: میهمانی لالهها و غبارروبی و عطرافشانی ۲۰ هزار گلزار شهدا در سراسر کشور، دیدار و تکریم خانوادههای شهدا و جانبازان دفاع مقدس، گرامیداشت یادوخاطره شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه و همچنین دانشمندان و فرماندهان شهید، برپایی نمایشگاهها و مسابقات ادبی و فرهنگی هنری، تولید و پخش مستندهای متعدد که با همکاری صداوسیما، نواخته شدن زنگ ایثار و مقاومت در مدارس، برگزاری یادوارههای شهدای دانش آموزی , کنگره سنگرسازان بی سنگر، تجلیل از ورزشکاران و پیشکسوتان، نواختن زنگ مقاومت در زورخانهها و سایر مجموعههای ورزشی، تجلیل از شهدای مقاومت در آستانه سالگرد شهید سید حسن نصرالله، کنگره اصناف جهادگران و عشایر، رونمایی از ۴۲۰ عنوان کتاب جدید، تجلیل از همسران شهدا و رونمایی از دستاوردهای جدید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از برنامههای هفته دفاع مقدس است.
وی در پایان افزود: رونمایی از ۳۱ دانشنامه استانی دفاع مقدس با همکاری بیش از ۱۲۰۰ تن از اساتید و اجرای گروه سرود ۱۰۰ نفره پیشکسوتان و نوجونان از مهمترین برنامههای چهل و پنجمین هفته دفاع مقدس است.