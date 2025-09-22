پخش زنده
همزمان با سراسر کشور، ۱۰۲ هزار دانش آموز کلاس اولی در خوزستان ورود خود به مدرسه را جشن گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، همزمان با سراسر کشور، آئین نواخته شدن زنگ شکوفهها در مدارس ابتدایی شهرهای مختلف استان برگزار شد و دانش آموزان کلاس اولی ورود به مسیر شکوفایی و یادگیری را جشن گرفتند.
مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان در مراسم نمادین نواخته شدن زنگ شکوفهها در دبستان امام موسی کاظم (ع) شهرستان باوی ضمن خوشامدگویی به دانشآموزان پایه اول و اولیای آنها گفت: آغاز ماه مهر ماه شور و نشاط بهار تعلیم و تربیت و آغاز رونق دوباره مدارس را تبریک میگویم همچنین هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره تمام شهدا به ویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲روزه را گرامی میداریم. یاد و خاطره این شهدا به خصوص شهدای فرهنگی و دانش آموز همیشه در ذهن و جان ما جاری است.
ناصر علی فر افزود: زنگ شکوفهها زنگ آغاز مسیر شکوفایی و یادگیری است. لحظهای است که مدرسه، خانه دوم این دانش آموزان میشود. امروز میزبان ۱۰۲هزار دانش آموز کلاس اولی هستیم که اولین ورود خود و آغاز فعالیتهای تعلیم و تربیت را جشن گرفتند این دانش آموزان سرمایههای عظیم ما هستند و بار این مسئولیت بر دوش ما میباشد.