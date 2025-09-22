پخش زنده
هشت تن از نوجوانان و جوانان بوکانی به مرحله کشوری بیست و دومین مسابقات ملی مهارت راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رییس سازمان آموزش فنی و حرفهای بوکان اعلام کرد: بیست و دومین مسابقات ملی مهارت که از تاریخ ۲۲ تا ۲۶ مهر در اصفهان برگزار خواهد شد، شاهد حضور ۸ نفر از نوجوانان و جوانان بوکانی در مرحله کشوری هستیم.
مصطفی پارسایی گفت: این رویداد بزرگ که به عنوان یک عرصه رقابتی برای نشان دادن توانمندیهای فنی و مهارتی شناخته میشود، یک گام مهم در مسیر حرفهای این افراد خواهد بود.
پارسایی افزود: برندگان این مرحله از مسابقات، به اردوی آمادهسازی برای المپیاد جهانی مهارت در شانگهای برگزار خواهد شد، راه پیدا خواهند کرد.
وی اظهارداشت: مهران رسولزاده – رشته توسعه نرمافزارهای موبایل، سیوان آسیابان – رشته توسعه نرمافزارهای موبایل، آرین پارسائی – رشته طراحی گرافیک، زاگرس محمد امینی – رشته راهکارهای نرمافزاری برای تجارت، پویا مجیدی – رشته امنیت سایبری، زانا مریمی – رشته پیرایشگر مردانه، مهدی قربانی – رشته طراحی مهندسی مکانیک و سونیا فرجی – رشته آشپزی نفرات راهیافته به مرحله کشوری هستند.
رئیس سازمان فنی و حرفهای در ادامه گفت:در افتخاری دیگر، مهران رسولزاده در رشته توسعه نرمافزارهای موبایل همزمان برای اردوی آمادهسازی جهت انتخابی مسابقات آسیایی مهارت که در آذرماه در کشور تایوان برگزار خواهد شد، دعوت شده است.
وی در ادامه اظهارداشت: این دستاورد بزرگ نشاندهنده رشد مهارتهای فنی در میان نوجوانان و جوانان بوکانی و همچنین گامی مهم در مسیر حرفهای آنان به سوی مسابقات جهانی است.