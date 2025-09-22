پزشکان و پرستاران در قالب گروه جهادی الزهرا، با حضور در آبادان خدمات بهداشت و درمان رایگان به اهالی ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ گروه جهادی الزهر با همکاری مرکز بهداشت آبادان، با استقرار در مسجد حجت، خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به اهالی منطقه ارائه کردند.

پزشکان و پرستاران این گروه جهادی علاوه بر پذیرش عمومی و مشاوره بهداشتی، کنترل فشار خون و قند خون مراجعه کنندگان را در برنامه داشتند و با توزیع دارو و آموزش‌های مربوط به سبک زندگی سالم به صورت رایگان شهروندان آبادانی را درمان کردند.

مسئولان گروه جهادی الزهرا هدف از اجرای این طرح را ارتقای سطح سلامت عمومی و دسترسی آسان مردم به خدمات درمانی عنوان کردند.

اهالی منطقه نیز با استقبال گسترده از این خدمات، از تلاش‌های نیرو‌های جهادی و همکاری مرکز بهداشت آبادان قدردانی کردند.