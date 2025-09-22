پخش زنده
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تبریز از خرید، نصب و راهاندازی ۱۲ دستگاه تجهیزات شهر بازی به ارزش ۹۰۰ میلیارد ریال در تبریز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، داوود باغی اظهار کرد: در پی ثبت جهانی مجموعه تاریخی و گردشگری ائلگولی و الزام یونسکو به حذف شهر بازی از این مجموعه، مدیریت شهری تبریز اقدام به مکانیابی و احداث شهربازی جدید کرده است.
وی ادامه داد: ماشینبرقی، کشتی صبا، چرخ فلک، قطار خانواده ریلی و چندین دستگاه بازی کودکان و بزرگان از جمله تجهیزاتی است که خریداری و نصب میشود.
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تبریز اضافه کرد: خرید تجهیزات شهربازی در مرحله انتشار مناقصه قرار دارد و پس از معرفی برنده مناقصه، اقدامات اجرایی آن در کمترین زمان ممکن انجام خواهد شد.