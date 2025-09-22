سازمان بسیج اساتید در واکنش به فعال‌سازی مکانیزم ماشه تأکید کرد: ملت ایران همان‌طور که در دفاع مقدس پیروز شد، در جنگ اقتصادی و شناختی هم شکست ناپذیر خواهد شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در آغاز هفته دفاع مقدس و همزمان با خباثت غربی‌های در فعال‌سازی مکانیزم ماشه سازمان بسیج اساتید کشور بیانیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«وَما یَمکُرونَ إِلّا بِأَنفُسِهِم وَما یَشعُرون» (انعام/۱۲۳)

نیرنگ نمی‌زنند مگر به خودشان، اما نمی‌فهمند.

امسال مردم قهرمان ایران در حالی چهل‌وپنجمین سالگرد دفاع مقدس هشت‌ساله خود را گرامی می‌دارند که یک دفاع مقدس دیگر را نیز در کارنامه افتخارات خود ثبت کرده‌اند؛ تا تعداد روز‌های دفاع مقدس در برابر تهاجم نظامی دشمن به ۲۸۹۹ روز برسد. این در حالی است که انواع تهدیدات استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل علیه ملت انقلابی ایران ـ به‌ویژه اقدام اخیر دولت‌های خبیث آمریکا و اروپا در بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت تحت عنوان «اسنپ‌بک» ـ اثبات می‌کند دفاع مقدس مردم ایران صرفاً به روز‌های تهدید سخت دشمن محدود نمی‌شود.

نگاهی جبهه‌ای و روندی به جنایات، خیانت‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های غرب در مقابل ایران اسلامی نشان می‌دهد ملت انقلابی و قهرمان ایران در تمام سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در برابر انواع جنگ‌های تحمیلی امنیتی و نظامی، اقتصادی و ارزی، نرم و فرهنگی، سیاسی و حقوقی، علمی و اطلاعاتی، سایبری و سیگنالی، شناختی و روانی ایستاده و در مقاومتی پایدار از مرز‌های خاکی، اعتقادی و فکری خویش دفاع کرده و همه آنها را ناکام گذاشته و پیروز میدان بوده است؛ دفاعی که دستاورد‌های بی‌شمار آن به‌مراتب بیشتر و راهبردی‌تر از هزینه‌هایش بوده است:

۱- اذعان افکار عمومی جهان طبق نظرسنجی‌های معتبر و اعتراف اندیشکده‌های غربی به پیروزی ایران اسلامی در نبرد با نظام سلطه، به‌ویژه در عرصه دفاع نظامی و تحمیل شکست به دشمنان خویش؛ نمونه بارز آن را در جنگ تحمیلی ۱۲روزه مشاهده کردیم که ۶۱ درصد مردم جهان و ۸۰ درصد مردم منطقه، دولت ایران را پیروز جنگ دانسته‌اند.

۲- محکومیت جهانی متجاوز و افزایش بی‌سابقه موج تنفر ملت‌ها علیه رژیم صهیونیستی به‌عنوان مقدمه‌ای ضروری برای پایان این غده سرطانی از منطقه و کره زمین، دستاورد بسیار بزرگی به شمار می‌آید؛ چنان‌که رئیس‌جمهور آمریکا نیز رژیم صهیونیستی را بازنده واقعی غزه نزد افکار عمومی معرفی کرد و یادآور شد که امروز سخن گفتن علیه این رژیم حتی در کنگره آمریکا ـ که روزی خط قرمز بود ـ عادی شده است.

۳- افزایش قدرت بازدارندگی نظام اسلامی و استحکام نیرو‌های مسلح از دیگر دستاورد‌های مهم ملت ایران است؛ نتیجه عملی این قدرت در جنگ ۱۲روزه زمانی آشکار شد که پس از گذشت ۱۲ ساعت، جهان شاهد شلیک موشک‌های هایپرسونیک سپاه اسلام بود؛ موشک‌هایی که قدرت‌های اتمی و ناتو را به تسلیم کشاند و رویای براندازی و تجزیه ایران را باطل کرد.

۴- استقلال، کاهش وابستگی، رشد و خودکفایی در زمینه‌های مختلف، در سایه فرصت‌سازی از تهدیدات حاصل شده است.

۵- یکی دیگر از دستاورد‌های قابل توجه ایرانیان، مقابله با جنگ روانی و شناختی دشمن و موفقیت در روایت پیروزی ایرانیان در برابر دستگاه تبلیغاتی عظیم غرب و تلاش‌های دشمن برای تحریف شکست رژیم است.

۶- ابطال تصویر ایرانِ ضعیف و نمایش ایرانِ قوی، دستاورد بزرگی برای ملت ایران بود؛ چرا که مفروض دشمن برای حمله به ایران، ایرانِ ضعیف بود.

۷- شکست خط سازش با دشمن و مذاکره با آمریکا در داخل و منطقه، با توجه به شلیک مستقیم ترامپ به میز مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، دستاورد بسیار بزرگی برای آیندگان محسوب می‌شود.

۸- یکی از نتایج مهم مقاومت، نمایش اتحاد ملی و انسجام اجتماعی ملت ایران بود که با خلق صحنه‌های افتخارآفرین ایثار و گذشت، هویت ایرانی و اسلامی خود را به نمایش گذاشت.

۹- افزایش باور مردم، به‌ویژه جوانان، به ضرورت قوی شدن ایران، به موشک، به ایستادگی در مقابل خباثت دشمن و این اصل که «اگر توان دفاع از خود نداشته باشی، بی‌دفاع کشته خواهی شد».

از این رو، سازمان بسیج اساتید کشور ضمن تبریک سالگرد غرورآفرین هشت‌سال دفاع مقدس به ملت شریف ایران، خانواده‌های معظم شهدا و فرماندهی کل قوا (مدظله‌العالی)، اقدام مذبوحانه آمریکا و کشور‌های اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت را به‌شدت محکوم نموده و اعلام می‌دارد:

۱- آزموده را آزمودن خطاست. شما می‌دانید ملت بزرگ ایران اهل عقب‌نشینی و تسلیم نیست؛ لذا اگر این اقدام با هدف افزایش فشار اقتصادی، ایجاد اختلاف و دودستگی به‌منظور بی‌ثبات‌سازی سیاسی و اجتماعی یا هر نیت دیگری طراحی شده است، مردم ایران در همه این زمینه‌ها امتحان خود را پس داده و نشان داده‌اند که تنها راه نجات خود در برابر هرگونه تهدید را دفاع مقدس می‌دانند. به دولت‌های آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان هشدار می‌دهیم که این اقدام خصمانه علیه ملت ایران بدون پاسخ نخواهد ماند و مردم ایران را از حقوق هسته‌ای خود باز نخواهد داشت؛ بنابراین پیامد‌های نظامی و امنیتی، سیاسی و حقوقی، اقتصادی و فرهنگی بر عهده شما خواهد بود.

۲- از اقدام به‌موقع و قاطع شورای عالی امنیت ملی کشور در تعلیق همکاری دولت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حمایت نموده و انتظار داریم در این رابطه، تمام مساعی خود را برای تأمین حقوق هسته‌ای ملت ایران به‌کار گیرد و مقهور فضاسازی دستگاه تبلیغاتی غرب نشود.

۳- ضمن تشکر و قدردانی از زحمات شبانه‌روزی دولت پرتلاش کشورمان، انتظار داریم با پیامد‌های روانی و رسانه‌ای بازگشت تحریم‌ها در بازار ارز مقابله جدی نموده و اجازه ندهند عده‌ای فرصت‌طلب و سودجو، شیرینی موفقیت ملت ایران در عبور از این اقدام تبلیغاتی غرب را به کام ملت شریف ایران تلخ کنند.

۴- کشتار بیش از ۶۵ هزار غیرنظامی فلسطینی در غزه، به‌ویژه زنان و کودکان، جنایتی هولناک و نسل‌کشی آشکار است. این اقدام وحشیانه، لکه ننگی برای آمران و عاملان آن است. ما خواستار توقف فوری حملات، دسترسی کامل به کمک‌های انسانی و محاکمه جنایتکاران در دادگاه بین‌المللی هستیم.

در خاتمه، ضمن درود خالصانه به روان پاک تمامی شهدای دفاع مقدس ملت ایران از ابتدای مبارزه جهادی با طواغیت تا ظهور دولت یار، به ملت قهرمان ایران، به‌ویژه جوانان غیور و بصیر کشورمان اطمینان می‌دهیم که بازگشت تحریم‌های شورای امنیت برای ملتی که این تحریم‌ها را بیش از ۴۰ سال تجربه کرده و آنها را در وضعیت دشوار اقتصادی پشت سر گذاشته، تأثیر عملی و واقعی نخواهد داشت و هدف دشمنان ملت ایران ایجاد فضای روانی در قالب جنگ شناختی جدیدی است؛ چرا که دشمنان ملت ایران درک درستی از دفاع مقدس در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ندارند و هنوز به نتایج آن وقوف چندانی ندارند. اما آینده نزدیک نشان خواهد داد پیروز این میدان نیز شما جوانانی هستید که از دل هر تهدید، فرصت می‌سازید و ناکارآمدی سلاح تحریم را به تحریم‌گران متوهم و متکبر جهان نشان خواهید داد. ان‌شاءالله تعالی.

سازمان بسیج اساتید کشور /// ۳۱ شهریور ۱۴۰۴