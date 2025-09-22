مراسم رونمایی از پوستر دوازدهمین جشنواره ملی حرکت، با حضور جمعی از مسئولان و دانشجویان، در دانشگاه پیام نور مرکز قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، قیاسی، رئیس دانشگاه پیام نور استان قزوین در این مراسم، ضمن اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره ملی حرکت، اظهار داشت: این جشنواره بستری را فراهم می‌آورد تا ایده‌های نو و خلاقانه دانشجویان شناسایی شده و فرصتی برای رشد و توسعه علمی آنان فراهم شود.

وی در ادامه افزود: هدف اصلی این جشنواره، ایجاد هم‌افزایی میان انجمن‌های علمی دانشجویی سراسر کشور و به نمایش گذاشتن طرح‌ها و ایده‌های جهت‌یاب آنان است. جشنواره ملی حرکت با ایجاد انگیزه و شور و نشاط در میان دانشجویان، به ویژه فعالان انجمن‌های علمی، سالی یک بار در یکی از دانشگاه‌های کشور برگزار می‌شود.

دوازدهمین دوره این جشنواره ملی، که با مشارکت دانشگاه‌های پیام نور سراسر کشور برگزار خواهد شد، قرار است در اردیبهشت ماه سال آینده، میزبانی آن بر عهده دانشگاه پیام نور قزوین باشد.