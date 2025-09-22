استاندار مرکزی با صدور پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس یاد شهدا را گرامیداشت و از صبر و ایثار رزمندگان، خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی در این پیام آورده است: فرهنگ ایثار، شهادت، ولایت‌مداری و مقاومت امروز نیز چراغ راه ملت ایران در مواجهه با توطئه‌ها و تهدیدهای دشمنان است.

متن پیام دکتر مهدی زندیه‌وکیلی بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته دفاع مقدس، یادآور حماسه‌ای سترگ و بی‌نظیر در تاریخ معاصر ایران اسلامی است؛ مقطعی که ملت ایران با دستانی خالی ولی با دلی لبریز از ایمان، در برابر تجاوز دشمن ایستاد و با جان‌فشانی، رشادت و استقامت، صفحه‌ای زرین از افتخار را در کتاب تاریخ رقم زد.

مردم غیور ایران در دوران هشت ساله دفاع مقدس، نه‌تنها از مرزهای جغرافیایی کشور دفاع کردند، بلکه با تکیه بر روح ایمان و وحدت، از کیان اسلام و عزت ملی صیانت نمودند. آنچه در آن سال‌ها رقم خورد، تجلی عینی فرهنگ ایثار، شهادت، ولایت‌مداری و مقاومت بود که امروز نیز چراغ راه ملت ایران در مواجهه با توطئه‌ها و تهدیدهای دشمنان است.

در این بین، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز که در کمتر از دو هفته با ایستادگی مردم و رزمندگان به شکست دشمن انجامید، نمادی دیگر از اتحاد ملت ایران در برابر هرگونه تجاوز به این خاک مقدس بود؛ گواهی بر آنکه ایران اسلامی با تکیه بر قدرت الهی، هدایت‌های رهبری حکیم و قدرت مردمی، هرگز تسلیم نخواهد شد.

اما استان مرکزی نیز در دوران دفاع مقدس، خوش درخشید و با تقدیم هزاران شهید، جانباز و آزاده و پشتیبانی فنی و عملیاتی از جبهه‌ها نقش ارزنده‌ای در پیروزی ایران اسلامی و تثبیت دستاوردهای انقلاب ایفا کرد آن‌چنان که امروز هم مردم شهیدپرور این خطه در خط مقدم دفاع از کشور ثابت قدم و استوار هستند.

اینجانب ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد شهدای والامقام از صبر و ایثار خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و رزمندگان سرافراز استان مرکزی صمیمانه تقدیر و تشکر نموده و امیدوارم با الهام از آن حماسه بزرگ، همچنان در مسیر عزت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی، قدم برداریم.