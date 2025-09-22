زنگ ملی ایثار و مقاومت با هدف ارج نهادن به مقام والای شهیدان، ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار در ارومیه نواخته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ آئین نواختن زنگ ملی ایثار و مقاومت با هدف ارج نهادن به مقام والای شهیدان، ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار در سالن دبستان نیلوفر ارومیه برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در این مراسم، ضمن تبریک فرارسیدن هفته دفاع‌مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید گفت: برگزاری آئین زنگ ایثار اقدام ارزشمندی است و نشان می‌دهد دانش‌آموزان ما غیرت نسل اول انقلاب را دارند.

علی اکبر صمیمی، افزود: انتقال فرهنگ و ارزش‌ها به ویژه فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده از تکالیف انقلاب است و برای توسعه این فرهنگ تلاش خواهیم کرد.

سردار تقی نجمی، جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی در این مراسم با بیان اهداف شوم دشمن در جنگ ۱۲ روزه گفت: دشمن در محاسباتش قدرت حضور مردم را پیش بینی نکرده بود

وی با اشاره به ناکامی دشمنان در تهاجم اخیر گفت: با وجود طراحی گسترده و اعلام قبلی اهداف، آنان در جنگ تحمیلی۱۲ روزه به هیچ‌یک از مقاصد خود دست نیافتند و شکست دیگری را پذیرفتند.



سردار وحیدی، مدیرکل حفظ اثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان غربی نیز در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس گفت:آذربایجان غربی در دوران دفاع مقدس یکی از مناطق مهم عملیاتی بود و دیار ۱۲ هزار شهید والامقام و مشهد ۳۶ هزار شهید مهاجر است.