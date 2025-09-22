پخش زنده
امروز: -
پنج طرح گردشگری در کردستان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سرپرست معاونت گردشگری و سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان با اعلام این خبر گفت: موافقت اصولی برای ایجاد پنج طرح گردشگری با سرمایهگذاری هزار و ۲۰۰ میلیارد ریالی در استان صادر شد.
تیمور خالدی افزود: در راستای توسعه زیرساختهای گردشگری، هشت طرح سرمایهگذاری به کمیته فنی استان تحویل و بررسی و پس از ارزیابی کارشناسان و اعضای کمیته، برای پنج طرح شامل مجتمع گردشگری، واحدهای پذیرایی و اقامتگاه بومگردی، موافقت اصولی صادر شد.
خالدی گفت: حجم کل سرمایهگذاری این پروژهها بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال است و با بهرهبرداری از این طرحها ۳۸ شغل مستقیم ایجاد خواهد شد.
سرپرست معاونت گردشگری و سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان، با اشاره به اینکه اجرای یک طرح منوط به اخذ استعلام و با ۲ طرح دیگر مخالفت شد، گفت: موقعیت طرح، مساحت زمین، توان مالی سرمایهگذار و قابلیت ایجاد اشتغال، از جمله اولویتهای صدور مجوز برای تاسیسات گردشگری در استان است.
وی یادآور شد: ادارهکل میراثفرهنگی کردستان از متقاضیان طرحهای دارای قابلیت اجرایی و توجیه اقتصادی حمایت میکند و امیدواریم با تکمیل این پروژهها، زمینه اشتغالزایی و توسعه پایدار گردشگری در استان بیش از پیش فراهم شود.