به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای لرستان،ابراهیم علی پناه با بیان اینکه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به عنوان سکوی تجارت الکترونیک فعالیت می‌کند افزود:یکی از وظایف آن شناسایی فروشگاه‌هایی است که از طریق فضای مجازی اقدام به فروش کالا می‌کنند.

وی افزود: در همین راستا پست لرستان تاکنون ۴۱۹ فروشگاه اینترنتی را شناسایی و با آنها قرارداد همکاری امضا کرده که نتیجه آن جمع‌آوری و ارسال بیش از ۱۶۰ هزار مرسوله از ابتدای سال جاری به اقصی نقاط کشور بوده است.

مدیرکل پست لرستان تصریح کرد: سکوی تجارت الکترونیک به معنای مدیریت بازار از طریق فضای مجازی و فروشگاه اینترنتی است و اداره کل پست لرستان آمادگی لازم برای ارتقای اینگونه خدمات را دارد.

علی پناه با اشاره به طرح روستابازار بیان کرد: استان نیز در این حوزه فعال بوده و از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۰ تن محصولات کشاورزی از جمله گردو، عسل، گیاهان دارویی و انجیر از طریق پست به سراسر کشور ارسال داشته است.

وی یکی از وظایف پست را جلوگیری از تمرکز بازار و تسهیل دسترسی مردم به محصولات و مایحتاج عنوان کرد و ادامه داد: از تمامی فروشگاه‌ها و فعالان فضای مجازی دعوت می‌شود با انعقاد قرارداد و ارائه تضمین‌های لازم با پست همکاری کنند تا بتوان خدمات ارسال و توزیع کالا را به شکلی گسترده‌تر و منظم‌تر ارائه داد.

به گفته مدیرکل پست لرستان حدود ۲۷۰ نمایندگی پستی در لرستان فعالیت دارد و روزانه به طور میانگین حدود هشت هزار مرسوله با خدمات این مجموعه توزیع می شود که تاثیر بسزایی در کاهش ترافیک، مصرف سوخت و رعایت ملاحظات محیط زیستی داشته است.