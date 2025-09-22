به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وحید شمسایی در دومین دیدار این مسابقات؛ مهدی رستمی‌ها، امیرحسین غلامی، محمدحسین بازیار، بهروز عظیمی و مسعود یوسف را به عنوان بازیکنان شروع کننده دیدار با بنگلادش به زمین می‌فرستد.

تیم ملی در این دیدار با دو تغییر نسبت به بازی اول مسابقه را آغاز خواهد کرد. مسعود یوسف به جای مهدی کریمی و بهروز عظیمی به جای حسین طیبی بازی را شروع خواهند کرد.

سعید مومنی، محمدحسین درخشانی، حسین سبزی، حسین طیبی، امیرحسین دهقانی، علی خلیلوند، مهدی مهدی‌خانی، مسعود یوسف و ابوالفضل افضلی دیگر بازیکنانی هستند که بنا به تشخیص کادر فنی در این دیدار به بازی گرفته خواهند شد.

ایران در نخستین دیدار ۱۲-۰ بنگلادش را شکست داد و امارات در یک بازی نزدیک و فشرده ۱-۰ مقابل مالزی میزبان شکست خورد.

تیم ملی فوتسال ایران که با تیم‌های مالزی، بنگلادش و امارات در گروه G مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا رقابت می‌کند از ساعت ۱۱:۳۰ به وقت تهران در مجموعه ورزشی سوپا شهر کوانتان مقابل امارات به میدان می رود.