\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0631\u0648\u0632 \u0634\u0639\u0631 \u0648 \u0627\u062f\u0628 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u0648 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u0633 \u0633\u0627\u062e\u062a \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u0627\u0646\u0646\u062f \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06af\u064e\u0647 \u0631\u0627\u0632 \u060c \u0628\u0627 \u06a9\u0627\u0631\u0648\u0627\u0646 \u0634\u0639\u0631 \u0648 \u0645\u0648\u0633\u06cc\u0642\u06cc \u0648 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0627\u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0628\u0647 \u0622\u0642\u0627\u06cc \u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0646\u0627\u062c\u0627\u062a\u06cc \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\u0639\u0637\u06cc\u0647 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f\u061b\n