وزش تند بادها و احتمال برخاستن گردوغبار محلی برای جنوب غرب خوزستان پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بر اساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، تا روز چهارشنبه تغییر محسوسی در دما مورد انتظار نیست؛ اما پایان هفته دما روند افزایشی خواهد داشت.
همچنین تا اواخر وقت چهارشنبه، سرعت وزش بادها در مناطق غربی، جنوبِ غربی تا جنوبِ شرقی و تا حدودی مرکزی استان در ساعات بعد ازظهر، در حد متوسط و همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود؛
بنابراین احتمال برخاستن گردوغبارهای محلی و موقتی نیز در این مناطق دور از انتظار نیست. شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج خواهد بود.
در شبانه روز گذشته آغاجاری با دمای ۴۲.۸ درجه و ایذه با دمای ۱۷.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.