۱۲ هزار و ۷۰۰ کلاس اولی در کهگیلویه و بویراحمد راهی کلاس درس شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور استاندار آیین «جشن شکوفهها» ویژه آغاز سالتحصیلی ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۵ دانشآموزان پایه اول ابتدایی در مدارس دخترانه هجرت و پسرانه هفده شهریور یاسوج «زنگ شکوفهها» توسط استاندار نواخته شد. یداله رحمانی در مراسم «جشن شکوفهها»، با تبریک هفته دفاع مقدس خطاب به معلمان، و همه دستاندرکاران این عرصه، اظهار امیدواری کرد، این سال تحصیلی، سالی پر از موفقیت باشد و با برنامهریزی، اقدامات، پیگیری و نظارت خوب، شاهد تحولات مثبت در عرصه آموزش و پرورش استان باشیم. رحمانی با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی در فرآیند توسعه، گفت: امروزه موفقیت کشورها نه در گروی کشاورزی یا صنعت بلکه در بهرهمندی از نیروی انسانی توانمند، متخصص و آشنا به علوم و فنون روز است، بنابراین نقش آموزش و پرورش در تربیت و آمادهسازی نسل آینده برای اداره کشور بیبدیل و اساسی است. وی با بیان اینکه، مکلفیم اهتمام ویژهای برای حل مسائل و مشکلات آموزش و پرورش داشته باشیم، اضافه کرد: تشکیل مستمر جلسات شورای آموزش و پرورش و رصد روزانه پیشرفت طرح نهضت عدالت در احداث فضای آموزشی، برای فراهم کردن بستر مناسب برای برخورداری همه دانشآموزان از امکانات آموزشی مطلوب است. استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه، امروز ۱۲ هزار و ۷۰۰ دانش آموز کلاس اولی در کهگیلویه و بویراحمد، اولین روز سال تحصیلی خود را آغاز کردند، تأکید کرد: هیچ دانشآموزی، حتی در دورترین نقاط استان، نباید از امکانات و فضای آموزشی مناسب محروم باشد. رحمانی از مجموعه آموزش و پرورش خواست تا با همکاری، تحولات اساسی در این حوزه ایجاد کنند گفت: استانداری و مجموعه مدیران استان، تمامقد از آموزش و پرورش حمایت میکنند و در یک سال گذشته نیز سعی کردیم گامهای خوب و اساسی در این مسیر برداریم. وی با اشاره به اجرای طرح نهضت عدالت در فضای آموزشی، ادامه داد: این طرح که از مهمترین طرحهای دولت است در استان از پیشرفت خوبی برخوردار بوده و از مجموع ۱۹۰ مدرسه در دست اجرا، حداقل ۱۱۵ مدرسه آماده بهرهبرداری است که شامل ۵۹ مدرسه کانکسی و ۵۶ مدرسه سنگی میشود و تا پانزدهم مهرماه مورد بهرهبرداری قرار خواهند گرفت. رحمانی با بیان اینکه تعداد ۳۳ بابا مدرسه بنیاد علوی طی این ایام و برخی دیگر تا آذرماه آماده بهره برداری خواهد شد گفت: تنها هشت مدرسه بزرگ ۱۲ کلاسه، باقی میماند که با تلاش و همت مسئولان تا اواسط سال آینده به بهرهبرداری میرسند. رئیس شورای آموزش و پرورش استان، خطاب به دانشآموزان تاکید کرد: شما آیندهسازان این کشور هستید و باید از هم اکنون خود را برای پذیرش مسئولیتهای مدیریتی و تصمیمسازی در سطوح بالای کشور آماده کنید و خانوادهها و ما هم باید شرایطی فراهم کنیم که دانشآموزان هیچ دغدغهای برای آموزش و یادگیری نداشته باشند.