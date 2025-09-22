نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در صنعت فولاد کشور باید رویکرد دولت و نهاد‌های سیاست‌گذار برای حمایت از این صنعت راهبردی تغییر کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، فرهاد طهماسبی در نشست خبری چالش‌های صنعت فولاد آلیاژی اظهار کرد: برخی شرایط کشور به صنایع فولادی آسیب زده است.

وی تصریح کرد: باور غلطی در سطح افکار عمومی و حتی در بدنه دولت شکل گرفته مبنی بر اینکه فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها از رانت انرژی ارزان استفاده می‌کنند، در حالی که چنین برداشتی نه‌تنها نادرست است و فشار بی‌سابقه‌ای بر شرکت‌های فولادی وارد می‌شود و این صنایع به محدوده زیان‌دهی نزدیک می‌شوند.

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از فضاسازی‌های نادرست علیه صنعت فولاد گفت: آنچنان تبلیغ می‌کنند که فولاد آب کشور را می‌بلعد و حتی فرونشست زمین در اصفهان را به پای صنعت فولاد می‌نویسند؛ در حالی که سهم این صنعت از مصرف کل آب کشور تنها ۰.۱۴ درصد است.

سهم فولاد آلیاژی از تولید فولاد کشور و ضرورت حمایت واقعی

طهماسبی در ادامه بیان کرد: تولید فولاد کشور در سال گذشته حدود ۳۰ میلیون تن بوده که تنها ۱.۵ میلیون تن آن به فولاد آلیاژی اختصاص داشته است. فولاد آلیاژی به دلیل تولید ارزش افزوده بالا و تأمین نیاز‌های صنایع کلیدی کشور، نیازمند حمایت اساسی دولت است و این حمایت نباید شعاری، بلکه واقعی و در تمامی حوزه‌ها به‌ویژه صادرات و مشوق‌های سرمایه‌گذاری باشد.

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه انجمن فولاد آلیاژی باید در کمیسیون‌های مجلس و نهاد‌های سیاست‌گذار حضور پررنگ داشته باشد، گفت: این انجمن باید با قدرت در نهاد‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر بجنگد تا از منافع این صنعت استراتژیک دفاع کند.

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزایش بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی و قطعی‌های مکرر برق و گاز را تهدیدی جدی برای بقای فولادسازان دانست و هشدار داد: اگر سیاست‌گذاری‌ها اصلاح نشود و روند فعلی ادامه یابد، آینده این صنعت به خطر خواهد افتاد.