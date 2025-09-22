پخش زنده
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از کشف زمینخواری به ارزش ۱۳۳میلیارد و ۹۵ میلیون ریال در شهرستان لردگان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سردار حسین امجدیان فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با زمینخواری و تصرف غیرقانونی اراضی ملی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی با اشراف اطلاعاتی یک پرونده با موضوع زمینخواری را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: فردی با اقدامات غیرقانونی ۲۶ هزار و ۶۱۹ مترمربع زمین از منابع طبیعی را بدون داشتن مجوز قانونی تصرف به نفع خود کرده بود
به گفته وی متخلف دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.