۲ روز پس از ابلاغ مصوبه اصلاح سند ملی سبک پوشش اسلامی - ایرانی و تعریف وظایف جدید برای کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، آقای محسن گرجی را به عنوان دبیر این کارگروه انتخاب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین معارفه دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با حضور دکتر قادر آشنا دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و دکتر ساسان ضیایی مدیر کل شورا در محل کارگروه ساماندهی مد و لباس برگزار شد.
در این آئین، قادر آشنا گفت: در دوره جدید انتظار داریم کارها به بخش خصوصی و فعالان این عرصه سپرده شود و تفویض اختیار بیشتری انجام دهیم. نباید درگیر برگزاری جشنوارهها و رویدادها باشیم؛ بلکه لازم است این فعالیتها را به استانها و فعالان مد و پوشاک واگذار کنیم و نقش نظارتی داشته باشیم.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین تأکید کرد: توجه به خواستههای مخاطبان این حوزه و همراه کردن اصناف، میتواند ما را در دستیابی به اهداف یاری کند. نباید در اختلافهای صنفی ورود کنیم، بلکه باید از تمامی ظرفیتهای صنف برای تحقق اهداف بهره بگیریم.
در ۲۹ شهریورماه، با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ رئیسجمهور، وظایف مربوط به «بنیاد ملی سبک پوشش ایرانی ـ اسلامی» با هدف افزایش کارایی و جلوگیری از همپوشانی به کارگروه ساماندهی مد و لباس منتقل شده بود.
یادآور میشود؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ۲۱ مردادماه در حکمی تمامی اختیارات حاصله از بند (الف) ماده (۱) آییننامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس مصوب ۱۲/ ۰۳/ ۱۳۸۷ و اصلاحیه آن در سال ۱۴۰۰ را به قادر آشنا تفویض کرد و امروز (۳۱ شهریور) آقای آشنا درحکمی، محسن گرجی را به عنوان دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور منصوب کرد.
گفتنی است؛ آقای محسن گرجی، دبیر سیزدهمین جشنواره مد و لباس فجر هم بود که این جشنواره از ۱۷ تا ۲۲ خردادماه برگزار شد.