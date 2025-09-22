به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رقابت‌های شطرنج قهرمانی رده های زیر 12 و زیر 16 سال کشور در روزهای 27 لغایت 29 شهریورماه به میزبانی استان های قم و قزوین برگزار شد.

بیش از ۳۰۰ شطرنج‌باز در بخش پسران از سراسر کشور در این مسابقات حضور پیدا کردند و در دو رده سنی زیر 12 و زیر 16 سال، توانایی ذهنی، مهارت و استراتژی‌های خود را در برابر یکدیگر به نمایش گذاشتند.

در پایان این دوره از مسابقات دو نماینده جوان و خوش آتیه کردستانی موفق به کسب دو مدال طلا و نقره شدند.

آیهان رهبر، پدیده شطرنج استان کردستان و کشورمان در رده سنی زیر 12 سال توانست با ایستادن بر سکوی قهرمانی صاحب نشان طلا شود و جواز حضور در رقابت های قهرمانی آسیا 2025 تایلند را در لباس تیم ملی زیر 12 سال ایران کسب کند.

همچنین ماهان فرجی دیگر نماینده شایسته کردستان با درخشش در رده سنی زیر 16 سال عنوان نایب قهرمانی و نشان نقره را به خود اختصاص داد و جواز حضور در اردوی تیم ملی زیر 16 سال کشورمان را کسب کرد.