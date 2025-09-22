پخش زنده
امروز: -
استان اردبیل با تولید سالانه بیش از ۱۰ هزار تن عسل رتبه چهارم تولید این محصول را در کشور دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل دامنه های کوه سبلان و رشته کوه باغرو با گونه های متنوع گیاهی و اقلیم مساعد، زمینه تولید عسلِ با کیفیت بالا را در استان اردبیل فراهم کرده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: شهریورماه زمان برداشت محصول عسل ناب سبلان است که آوازه جهانی و حتی بینالمللی پیدا کرده است.
احدیعالی افزود: امسال با ۳۰ درصد افزایش تولید بیش از ۱۰ هزار تن محصول عسل سبلان را شاهد خواهیم بود که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به کشورهای مختلف به ویژه کشورهای عربی منطقه صادر میشود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: از لحاظ تولید عسل ناب و خالص بین ۱۷ تا ۲۲ درصد و عسل تولید شده فراگیر بین ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش تولید را در هر کندو شاهد هستیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل اضافه کرد: به طور متوسط از هر کندو ۲۰ کیلوگرم عسل برداشت میشود که در بستهبندی مناسب توسط تولیدکنندگان و عرضهکنندگان روانه بازار مصرف میشود.
احدیعالی بیان کرد: در سالهای اخیر برای عرضه مناسب عسل به بازار و کاهش دغدغه تولیدکنندگان سعی شده تا واسطهها از بین برود و عسل ناب سبلان با قیمت مناسب و به نفع تولیدکنندگان راهی بازار مصرف شود.
وی در ادامه یادآور شد: در کنار عرضه عسل با کیفیت و ناب، بره موم، ژل رویال و گرده نیز تولید و در بستهبندیهای مناسب به بازار عرضه میشود که در سالهای اخیر با استقبال مخاطبان روبهرو شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل تصریح کرد: برای حل مشکل شاغلان این حوزه هماهنگی با مجموعههای بیمه و سایر نهادهای حمایتی انجام شده تا شرایط بهتری را در تولید و عرضه عسل با کیفیت نظارهگر باشیم.