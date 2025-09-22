پخش زنده
بر اساس ابلاغ کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی، ساعات آغاز پذیرش مشتریان در شعب سراسر کشور از روز یکم مهر به ۷:۳۰ صبح تغییر میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی طی بخشنامهای به مدیران عامل بانکها اعلام کرد، طبق مصوبه هیئت وزیران، زمان پذیرش مشتریان و مراجعان در شعب بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و ستاد اداری آنها از تاریخ ۱ مهر ۱۴۰۴ از ساعت ۷:۳۰ آغاز میگردد و پایان آن براساس مجموع ساعت کاری مجاز توسط هیات مدیره هر بانک و موسسه اعتباری خواهد بود.
با این توضیح که در روزهای پنج شنبه هر هفته ساعت پایانی برای پذیرش مشتریان ۱۲:۳۰ تعیین گردد.