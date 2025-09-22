پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: دانشگاه باید همواره محیطی امن، پرنشاط و الهامبخش برای گفتوگو، نقد سازنده و رشد فکری دانشجویان باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید حبیبا، در پیامی در آستانه آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ گفت: آغاز سال تحصیلی، به ویژه در کشور عزیزمان ایران، همواره یادآور فضای شور و نشاط، آمادگی برای کسب علم و فضیلت تبلور اندیشههای نو و عزم راسخ جوانانی است که با قدم نهادن در محیط دانش و پژوهش آینده این سرزمین را میسازند.
وی افزود: دانشگاه باید محیطی باشد که در آن آزادی علمی و احترام متقابل در کنار اخلاق، معنویت و هویت ایرانی - اسلامی شکوفا شود و البته ضرورت دارد زمینههای رفاه و آسایش دانشجویان نیز فراهم شود.
معاون وزیرعلوم در تقویم دانشگاهی کشور، مهرماه را تنها یک ماه ندانست، بلکه آن را نماد آغاز حرکت دوباره در مسیر تعالی علمی و فرهنگی بیان کرد.
حبیبا در بخش دیگری از این پیام نوشت: امروز دانشگاههای ما نه تنها کانون علماندوزی، بلکه مهد پرورش اندیشه، خلاقیت، نوآوری و مرجعیت علمی در سطح ملی و بینالمللیاند که در مأموریت جدید دانشگاهها قرار است با کسب این توانمندیها و مرجعیت علمی مسائل و مشکلات کشور را حل کنند و کشور را به سمت توسعه واقعی هدایت کنند.
وی افزود: تحقق این مأموریت جز با تلاش پیگیر استادان فرهیخته، همت والای دانشجویان کوشا و حمایت مستمر مدیران دانشگاهی ممکن نخواهد بود.
رئیس سازمان امور دانشجویان در این پیام تاکید کرد: این سازمان با تمام توان، در مسیر ارتقای رفاه، سلامت، نشاط و توانمندسازی دانشجویان گام برمیدارد و در کنار شما برای فتح قلههای دانش و کسب افتخارات علمی برای کشور عزیزمان ایران تلاش خواهد کرد.
حبیبا یادآورشد: در آغاز سال تحصیلی، با امید به آیندهای روشن، از همه دانشجویان میخواهم که با عزم راسخ، امید و همت بلند در مسیر پیشرفت فردی و اعتلای ایران اسلامی گام بردارند.
وی اظهار امیدواری کرد که با همت و تلاش جامعه دانشگاهی، شاهد شکوفایی استعدادها، ارتقای جایگاه علمی ایران اسلامی و تحقق اهداف والای نظام علم و فناوری کشور باشیم.