به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پروژه‌های عمرانی مرکز ملی فوتبال با حضور مهدی تاج، علیرضا زاکانی، مهدی محمدنبی، اعضای هیئت رئیسه و روسای دپارتمان‌ها و کمیته‌های مختلف فدراسیون، داود پرهیزکار رئیس مرکز ملی فوتبال، شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان، مدیر تیم‌های ملی زیر ۲۰ سال و فوتسال بزرگسالان بانوان، مدیر تیم ملی امید، مسئولین مرکز ملی فوتبال و مسئولین شهرداری تهران امروز (۳۱ شهریور) از ساعت ۱۰ در مرکز ملی فوتبال افتتاح شد.

رختکن ها، دکل‌های نور زمین چمن و همچنین نمای تازه هتل آکادمی فوتبال با حضور مسئولین رونمایی شد.

در این مراسم ابتدا با توجه به شروع هفته دفاع مقدس و گرامیداشت این هفته، بازیکنان تیم فوتسال جوانان بانوان به همراه کادر فنی در جایگاه یادمان شهدا در مرکز ملی فوتبال قرار گرفته و با اهدای گل ادای احترام کردند.

دمام زنی و پخش سرود‌های حماسی از دیگر برنامه‌های افتتاح پروژه‌های مرکز ملی فوتبال بود که به همت کمیته فرهنگی و بازی جوانمردانه برگزار شد.