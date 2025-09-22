پخش زنده
پروژههای جدید عمرانی مرکز ملی فوتبال با حضور مسئولان فدراسیون و شهردار تهران امروز برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پروژههای عمرانی مرکز ملی فوتبال با حضور مهدی تاج، علیرضا زاکانی، مهدی محمدنبی، اعضای هیئت رئیسه و روسای دپارتمانها و کمیتههای مختلف فدراسیون، داود پرهیزکار رئیس مرکز ملی فوتبال، شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان، مدیر تیمهای ملی زیر ۲۰ سال و فوتسال بزرگسالان بانوان، مدیر تیم ملی امید، مسئولین مرکز ملی فوتبال و مسئولین شهرداری تهران امروز (۳۱ شهریور) از ساعت ۱۰ در مرکز ملی فوتبال افتتاح شد.
رختکن ها، دکلهای نور زمین چمن و همچنین نمای تازه هتل آکادمی فوتبال با حضور مسئولین رونمایی شد.
در این مراسم ابتدا با توجه به شروع هفته دفاع مقدس و گرامیداشت این هفته، بازیکنان تیم فوتسال جوانان بانوان به همراه کادر فنی در جایگاه یادمان شهدا در مرکز ملی فوتبال قرار گرفته و با اهدای گل ادای احترام کردند.
دمام زنی و پخش سرودهای حماسی از دیگر برنامههای افتتاح پروژههای مرکز ملی فوتبال بود که به همت کمیته فرهنگی و بازی جوانمردانه برگزار شد.