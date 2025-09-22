به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «جلال کمری» مدیر امور آبفای شهرستان ایلام از شناسایی و قطع ۱۰۴ فقره انشعاب غیرمجاز آب در شهرک شهید کشوری (سرطاف) خبر داد و اظهار داشت: متخلفان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی با قدردانی از حمایت‌های بخشنده، دادستان مرکز استان، افزود: انشعابات غیرمجاز یکی از اصلی‌ترین دلایل کمبود آب در این شهرک است، در حالی که حجم آب ارسالی به منطقه بیش از نیاز واقعی شهرک است.

مدیر امور آبفای شهرستان ایلام ادامه داد: هر انشعاب غیرمجاز بیش از پنج برابر یک انشعاب قانونی مصرف آب دارد و عمدتاً برای مصارف غیرشرب مانند آبیاری درختان و باغچه‌ها استفاده می‌شود. این موضوع علاوه بر هدررفت منابع آبی، فشار مضاعفی بر شبکه توزیع ایجاد کرده و در نهایت باعث افت فشار و قطعی آب مشترکین قانونی می‌شود.