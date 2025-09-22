پخش زنده
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ارائه توسعه اقتصاد دیجیتال و تقویت آنتن دهی تلفن همراه در جاده های گرمسار و آرادان قول مساعد داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، معاون حقوقی امور دولت، مجلس و استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه بررسی مشکلات حوزه ارتباطات و زیر ساختها با اشاره به اینکه توسعه صنعتی مستلزم گسترش زیرساختهای ارتباطی است اظهار امیدواری کرد : با توجه به وضعیت مطلوب زیر ساخت های ارتباطات در گرمسار و آرادان ، این دو شهرستان در زمینه تولیدات با تکنولوژی بالا ، دانشبنیان و استانداردهای زیستمحیطی ارتقا یابند.
معاون حقوقی امور دولت، مجلس و استانهای وزارت ارتباطات افزود: پوشش ارتباطی تلفن همراه و تلفن ثابت در مناطق شهری و روستایی گرمسار و آرادان پیگیری می شود و وزارت ارتباطات خود را موظف به تامین این نیازها میداند.
حاتمزاده خاطرنشان کرد :برنامهای برای ارتقای سطح ارتباطات در نقاط بدون پوشش و آنتن دهی تلفن در جادهها و روستاها تدوین شده تا با شناسایی این نقط در گرمسار و آرادان برای رفع آن اقدام شود.
به گفته وی ، بر اساس دستور وزیر ارتباطات، پوشش کمتر از ۸۰ درصد در روستاها نباید در آمارها ثبت شود و بر همین اساس پایش دقیقتری در این زمینه انجام خواهد شد.
حاتمزاده با تاکید بر اهمیت توسعه اقتصاد دیجیتال گفت: با توجه به ظرفیت صنعتی گرمسار، ایجاد پارک فاوا در این شهرستان ضروری است و در این زمینه مذاکراتی با وزارت علوم و دانشگاههای استان سمنان انجام می شود.
یاسر عربی نماینده مردم شهرستانهای گرمسار وآرادان درمجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه تقویت حوزه زیر ساختها ، فیبر نوری و و تقویت بخش آنتن دهی تلفن همراه و اینترنت در راههای اصلی و روستایی شهرستانهای گرمسار وآرادان را خواستار شد .
عربی افزود: مناطق گردشگری نظیر پارک ملی کویر گرمسار ، رامه بالا و رامه و پایین در آرادان نیز به ایجاددبسترهای ارتباطی نیازمند است.