در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی و آغاز نیم‌فصل دوم، هر دو نماینده استان یزد برابر حریفان خود شکست خوردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، تیم چادرملوی اردکان در ورزشگاه سیروس قایقران بندر انزلی میهمان تیم ملوان بود. این دیدار در شرایط نامساعد جوی و زیر بارش باران برگزار شد و در نهایت میزبان با نتیجه ۴ بر ۱ به پیروزی رسید تا پنجمین شکست فصل برای چادرملوی اردکان رقم بخورد.

در دیگر بازی این هفته، تیم گلساپوش یزد در ورزشگاه غدیر بندرعباس به مصاف فولاد هرمزگان رفت که این دیدار نیز با نتیجه مشابه ۴ بر ۱ به سود فولاد به پایان رسید. این شکست، چهارمین باخت گلساپوش پس از پیروزی در دربی استان بود.

با پایان هفته هشتم، تیم‌های گلساپوش و چادرملو به ترتیب با ۱۲ و ۹ امتیاز در رده‌های پنجم و ششم جدول رده‌بندی قرار گرفتند.