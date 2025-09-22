مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان: امروز آخرین مهلت ارائه فرم تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل، اشخاص حقوقی و املاک اجاره‌ای عملکرد سال ۱۴۰۳ است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان گفت: امروز دوشنبه ۳۱ شهریورماه، مهلت نهایی ارائه فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و اظهارنامه‌های مالیاتی مشاغل، اشخاص حقوقی و صاحبان املاک جاری است.

به گفته ی محمدی؛ تکمیل فرم مالیات مقطوع و اظهارنامه پیش‌فرض مزایای قابل توجهی دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به قطعی شدن مالیات بدون نیاز به بررسی‌های بیشتر، معافیت از ارائه اسناد و مدارک، امکان تقسیط بدهی تا سقف و بخشودگی جرایم مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۳ اشاره کرد.