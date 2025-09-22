به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام در هرمزگان گفت: این طرح‌ها در بخش‌های فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اشتغال زایی، آب رسانی، ساخت مسکن محرومان، مسجد و حسینیه است.

سجاد امیریان افزود: این طرح در ۵۵ روستا برای بیش از ۲۵ هزار خانوار و با همکاری بیش از ۴۰۰ جهادگر از گروه‌های جهادی هرمزگان درحال اجراست.

وی گفت: این طرح‌ها تا پایان مهر امسال به بهره برداری می‌رسد.

