با اجرای طرح قرارگاه تابستانه بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام بیش از ۶۰ طرح محرومیت زدایی در هرمزگان در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام در هرمزگان گفت: این طرحها در بخشهای فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اشتغال زایی، آب رسانی، ساخت مسکن محرومان، مسجد و حسینیه است.
سجاد امیریان افزود: این طرح در ۵۵ روستا برای بیش از ۲۵ هزار خانوار و با همکاری بیش از ۴۰۰ جهادگر از گروههای جهادی هرمزگان درحال اجراست.
وی گفت: این طرحها تا پایان مهر امسال به بهره برداری میرسد.
