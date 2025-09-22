به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،رزمندگان استان سمنان طی هشت سال دفاع مقدس در ۵۵ عملیات شامل ۲۴ عملیات توسط سپاه و بسیج، ۱۱ عملیات توسط لشکر ۵۸ تکاور ذوالفقار ارتش و ۲۰ عملیات توسط جهادسازندگی، شرکت و نقش فعال و اثرگذاری را ایفا کردند.

جمعیت استان سمنان در سال ۱۳۵۵ حدود ۲۸۹ هزار و ۴۶۰ نفر و کمتر از یک درصد از جمعیت کشور بود که با توجه به جمعیت آن زمان استان، تقدیم سه هزار شهید بیانگر این مدعاست که مردم این خطه تمام‌قد برای دفاع از انقلاب در صحنه حضور داشتند.

این کنگره عصر امروز با ادای احترام به دو شهید گمنام و با حضور سردار معروفی معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین کشور ، نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار سمنان آغاز شد .

رونمایی از مزار نمادین ۳ هزار شهید این استان ، افتتاح نمایشگاه ایران و نمایش واره تویی تمام ماجرا از برنامه های نخستین روز کنگره بود.

امشب در شب نخست این کنگره ، اجلاسیه ۴۵۸ شهید شهرستان سمنان با حضور پیشکسوتان جهاد و شهادت برپا خواهد شد. این کنگره تا ششم مهرماه در مصلای نماز جمعه سمنان ادامه دارد .

شب دوم با عنوان «روایت نسل ظهور» ویژه کودکان و نوجوانان آینده‌ساز ایران است. در شب سوم با عنوان «روایت دلبری» مراسم تکریم خانواده شهدا و جشن ازدواج ۱۱۰ زوج جوان برگزار می‌شود.

شب چهارم و پنجم با عنوان «روایت هنر و حماسه» به اجرای «سمفونی ایستادگی» اختصاص دارد و در شب ششم با عنوان «روایت فتح»، اجتماع بزرگ رزمندگان و ایثارگران استان برگزار خواهد شد.

فضاسازی محلات، مساجد و پایگاه‌های بسیج، نصب تصاویر شهدا، اجرای گروه‌های سرود با موضوع دفاع مقدس و ایستادگی، برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری، اکران فیلم‌های مرتبط، برپایی ایستگاه‌های فرهنگی و نمایشگاه تجهیزات نظامی، اجرای نمایش رزمی «وعده صادق»، شهربازی کودکان و نوجوانان و ده‌ها برنامه دیگر از جمله بخش‌های این کنگره خواهد بود.