با انتخاب دکتر حسین بارانی و دکتر محمد مسینایی اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند در فهرست معتبر دو درصد دانشمندان برتر جهان ۲۰۲۵، بار دیگر جایگاه پژوهشی این دانشگاه در عرصه بینالمللی تثبیت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دانشگاه استنفورد با همکاری انتشارات الزویر، فهرست سالانه دو درصد از برترین دانشمندان جهان را در سال ۲۰۲۵ منتشر کرد که در این فهرست، نام دکتر حسین بارانی، عضو هیأت علمی دانشکده هنر و دکتر محمد مسینایی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی به چشم میخورد.
این رتبهبندی بر اساس شاخصهای علمی معتبر از جمله تعداد مقالات منتشرشده، میزان استنادات، ضریب h-index و تأثیرگذاری پژوهشها در حوزههای تخصصی تهیه شده است.
در گزارش امسال، استنادات دریافتشده در سال ۲۰۲۴ مبنای ارزیابی قرار گرفته که نشاندهنده اثرگذاری علمی بهروز و توانایی پژوهشگران در تولید دانش نوین است؛ این شاخصها با در نظر گرفتن خوداستنادی، نسبت استنادها به مقالات استنادکننده، و اطلاعات مربوط به مقالات پسگرفتهشده (براساس پایگاه داده Retraction Watch) طراحی شدهاند تا تصویری دقیق از تأثیر واقعی علمی هر پژوهشگر ارائه دهند. همچنین سهم همنویسندگی و جایگاه نویسنده در مقالات (تکنویسنده، نویسنده اول یا آخر) نیز لحاظ شده است.