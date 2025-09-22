مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: اولویت موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، کار برای جوانان و نوجوانان و نسل آینده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سردار مهدی امیریان در ویژه برنامه «حماسه کلمات» با اشاره به اینکه برنامه «حماسه کلمات» ، یک برنامه نخبگانی است که نیاز امروز است و از آن حمایت می‌کنیم گفت : زمانیکه طرح اولیه این رویداد به موزه ملی ارجاع و مطالعه شد، مشتاق اجرای آن شدیم چراکه با وجود اینکه اولویت ما جوانان و نوجوانان است، برنامه‌های نخبگانی را مهم می‌دانیم.

مدیرعامل موزه افزود: حمایت از برنامه‌های نخبگانی در دستور کار این موزه است و با افتخار از این رویداد که یک کار نخبگانی در حوزه دفاع مقدس استقبال و حمایت می‌کنیم.

وی با تاکید براینکه کلمات دارای بار، روح و انرژی هستند و اگر از جان‌ها برون‌داد داشته باشند، بر دل می‌نشینند،‌ گفت : ویژگی این موزه و اصل این برنامه، نگاه تبیینی و ترویجی است. اگر بتوانیم عنوان این برنامه را جدی بگیریم، اتفاق جدی در ترویج این فرهنگ خواهیم داشت.

سردار امیریان افزود : ما برای آینده کار می‌کنیم و ما در این موزه تاریخ را حبس نکرده‌ایم و بی‌شک هشت سال دفاع مقدس قله تاریخ این ملت بزرگ است که برای ارائه آن حماسه کلمات، روایت و جهاد تبیین نیاز داریم.

رئیس راهبردی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز در این مراسم با بیان اینکه اشغال‌سرزمینی نظم و تمدن به وجود نمی‌آورد بلکه ارزش‌ها و هنجارها چنین اثراتی خواهد داشت، گفت: دفاع مقدس سرشار از ارزش و هنجارهایی است که قابلیت ارزش‌های جهانی دارد چون مبتنی بر فطرت الهی است.

رضا ملکی افزود : شاید بحث دفاع مقدس در خارج از کشور به درستی درک و دریافت نشود، و کتاب‌هایمان را برای چارچوب مرزهایمان بدانیم درحالیکه این تصور در بسیاری از کشورها نادرست است.

وی بخشی از هویت اسلامی، ایرانی و انقلابی کشورمان را دفاع مقدس دانست و گفت: یکی از تجارب ما برای ترویج دفاع مقدس در خارج از کشور که در روسیه صورت گرفت، در حوزه سینمای دفاع مقدس بود. ما در اقدامی، فیلم شیار ۱۴۳ درجه را دوبله و در اولین اکران فیلم که ۷۰۰ مخاطب در سالن بود، بخش عمده‌ی از مخاطبین اشک می‌ریختند و با فیلم ارتباط برقرار کردند.

ملکی گفت : مسئولین اتحادیه سینمای روسیه فیلم را در جشنواره سینمای جنگ روسیه نمایش دادند و این فیلم، فیلم برگزیده جشنواره شد. مجدد این فیلم به فاصله‌ کوتاهی در جشنواره فیلم نظران روسیه شرکت داده شد که فیلم اول شد که نشان داد هدف‌گذاری ما درست بوده است.

ویژه برنامه «حماسه کلمات» فصل اول روایت‌هایی از شعر و ادبیات دفاع مقدس ، با حضور رحیم مخدومی نویسنده ادبیات دفاع مقدس در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.