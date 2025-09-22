به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سید یاسر فخر موسوی مدیر کل حوزه ریاست؛ روابط عمومی و هماهنگی امور مجلس و استان‌های دانشگاه ملی مهارت در این مراسم گفت : با تخصیص ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال، کارگاه‌های آموزشی این دانشگاه تجهیز و طرح‌های نیمه‌تمام مراکز آن تکمیل می‌شود.

وی افزود: تجهیز کارگاه‌ها با تخصیص اعتبارات طبق اولویت‌بندی تا پایان سال ۱۴۰۴ انجام می‌شود.

فخرموسوی با بیان اینکه ۷۰ درصد آموزش‌های دانشگاه ملی مهارت، کارگاهی است تصریح کرد: سمنان استانی صنعتی است و باید تقویت ارتباط دانشگاه ملی مهارت با صنایع تقویت شود.

دانشگاه ملی مهارت واحد سمنان به عنوان تنها دانشگاه دولتی مهارتی استان، در حال حاضر با بیش از سه هزار دانشجو و چهار دانشکده فعال در سمنان، شاهرود و امیرآباد دامغان فعال است.