مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان ساعت کاری مدارس استان را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، منوچهر ضیایی افزود: مدارس مقطع ابتدایی از ساعت ۷ و سی تا ۱۲ و پانزده دقیقه است.
وی گفت: مقاطع متوسطه اول و دوم نیز از ساعت ۷ و سی تا دوازده و ۲۰ دقیقه است.
مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: مدارس نوبت عصر هم از ساعت دوازده و ۲۰ دقیقه تا ۱۷ است.
در سال تحصیلی جدید ۴۶۰ هزار دانش آموز در هرمزگان مشغول به تحصیل هستند.