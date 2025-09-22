به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، منوچهر ضیایی افزود: مدارس مقطع ابتدایی از ساعت ۷ و سی تا ۱۲ و پانزده دقیقه است.

وی گفت: مقاطع متوسطه اول و دوم نیز از ساعت ۷ و سی تا دوازده و ۲۰ دقیقه است.

مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: مدارس نوبت عصر هم از ساعت دوازده و ۲۰ دقیقه تا ۱۷ است.

بیشتر بخوانید: توزیع ۵۲ هزار بسته تحصیلی بین دانش آموزان نیازمند هرمزگانی

در سال تحصیلی جدید ۴۶۰ هزار دانش آموز در هرمزگان مشغول به تحصیل هستند.