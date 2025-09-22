به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،دکتر محمد کشاورز رئیس بیمارستان امام خمینی آباده گفت: در یک دستاورد پزشکی، دکتر علی اکبر خادم جراح مغز و اعصاب بیمارستان امام خمینی آباده، با همکاری دکتر حمیده زارعی متخصص گوش و حلق و بینی، موفق شدند اولین جراحی آندوسکوپیک تومور هیپوفیز را در یک خانم ۸۰ ساله با موفقیت به اتمام برسانند.

او ادمه داد : این عمل جراحی که با روشی نوین و از طریق بینی انجام شد، تنها سه ساعت به طول انجامید و نویدبخش آینده‌ای روشن برای بیماران منطقه شمال فارس است.

دکتر محمد کشاورز افزود :این بیمار که پیش از این دچار مشکل بینایی شده بود، پس از انجام موفقیت‌آمیز این جراحی پیشرفته، بینایی خود را به صورت کامل به دست آورد و در حال حاضر حال عمومی وی رضایت ‌بخش و رو به بهبود است.

او اضافه کرد : این موفقیت نه تنها افتخاری برای کادر درمانی بیمارستان امام خمینی آباده محسوب می‌شود بلکه گامی بزرگ در جهت ارتقاء سطح خدمات تخصصی پزشکی در این منطقه از استان فارس به شمار می‌رود.

رئیس بیمارستان امام خمینی آباده بیان کرد: تیم پزشکی این عمل جراحی شامل دکتر علی اکبر خادم جراح مغز و اعصاب ،دکتر حمیده زارعی متخصص گوش و حلق و بینی و دکتر وحید صالحی متخصص بیهوش بودند که کار خود را در این جراحی با موفقیت انجام دادند و امیدواریم که با گسترش این تکنیک‌های نوین ، امکان ارائه خدمات درمانی بهتر به بیماران بیشتری در بیمارستان امام خمینی آباده فراهم شود.