تعداد آوارگان از سه اردوگاه نور شمس، طولکرم و جنین در کرانه باختری به پنجاه هزار نفر رسیده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، عبدالسلام عوده که در دهه هفتم عمر خود به سر می‌برد، یکی از این آواره‌ها است که رژیم اشغالگر او را از اردوگاه طولکرم در شمال کرانه باختری بیرون رانده. این مرد جز یک اتوبوس متروکه جایی برای زندگی با همسرش ندارد.

از آغاز عملیات «دیوار آهنین» در شمال کرانه باختری در ابتدای سال ۲۰۲۵، رژیم صهیونیستی در اردوگاه‌های طولکرم و نور شمس ۸۶ ساختمان مسکونی را ویران کرده که ۲۵۸ واحد مسکونی داشتند. هم‌اکنون بولدوزر‌ها مشغول تخریب جدیدی شامل ۱۰۴ ساختمان مسکونی در اردوگاه طولکرم هستند که ۴۰۰ واحد مسکونی را در بر دارند. در اردوگاه جنین نیز تاکنون ۶۹۰ واحد مسکونی ویران شده و روند تخریب ادامه دارد.