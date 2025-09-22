پخش زنده
امروز: -
سال تحصیلی۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ حوزه علمیه امام صادق (ع) شهرستان نقده با حضور حجت الاسلام قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با اشاره به نقش حوزههای علمیه در تبلیغ دین مبین اسلام، افزود: حضور در مسیر انبیای الهی و تلاش برای ترویج معارف اسلامی و دینی یکی از مهمترین نعمتهای الهی است که باید قدردان این لطف الهی باشیم و در پیمودن مسیر و انجام وظایف خود تلاش کنیم و رسالت طلبگی از آموزههای مهم حسینی و ادامه دهنده راه سید و سالار شهیدان است.
حجت الاسلام مهدی قریشی امام جمعه ارومیه، با اشاره به جایگاه علم در اسلام تصریح کرد: معجزه پیامبر اکرم (ص) قرآن است و این نشانه جایگاه کتاب و قلم در اسلام است که خداوند آنقدر به علم ارزش میدهد که به قلم سوگند یاد کرده و دین ما دین علم، فکر و اندیشه است که خداوند محبوبترین بندگانش را عالم دین قرار داده و به اندازهای علم در نزد خداوند والاست که در قیامت موقع جمع شدن همه بندگان، خداوند دستور وزن کردن اعمال را میدهند که در این موقع خون شهدا با مرکب عالمان سنجیده میشود.
وی به طلاب سال تحصیلی سفارش کرد که در این مسیر گامهای اساسی بردارند و یادگیری علم دین بسیار مقدس بوده که باید با زحمات فراوان در این راستا تلاش کنند تا به خواستههای اصلی خود برسند.
حجت الاسلام محمدی مدیر حوزههای آذربایجان غربی، با اشاره به اینکه قلم علما در نزد خداوند به مانند خون شهدا است در نزد پروردگار، افزود: درس خواندن در حوزههای علمیه بسیار والا بوده و خداوند لطف بزرگی به آنها دارد و جای بسی تبریک است و حوزه علمیههای آذربایجان غربی در سایه حمایتهای نماینده ولی فقیه رتبه ۶ کشوری دارد و در تبلیغ مدارس بعد از مازندران رتبه دوم و از نظر نشریه رتبه اول کشور را داراست و مدرسه امام صادق (ع) در بین ۴۰۰ حوزه علمیه سطح ۲ رتبه ۴ را داراست و این مدرسه از لحاظ جذب رتبه اول استان را داراست.
حجت الاسلام شریف پور رئیس حوزه علمیه شهرستان نقده، با اشاره به سال تحصیلی جدید و ارائه گزارش طی دو سال گذشته مدیریت خود، که با ۹ طلبه این مدرسه را تحویل گرفته افزود: امروز ۵۵ طلبه در این مدرسه در حال تحصیل میباشند و طی ۲ سال گذشته ۱۴۰ نفر مراحل پذیرش را طی نموده و در دو پایه در حال تحصیل میباشند که بین مدارس حوزوی کشور رتبه ۹ را کسب نمودهاند.
حوزه علمیه امام صادق (ع) شهرستان نقده امسال سی و یکمین سال تأسیس خود را در حالی طی میکنند که ۴۰ طلبه در حال تحصیل دارد که سالجاری جزو ۵۰ مدرسه تراز اول کشور است و از سوی آیت الله اعرافی مورد تجلیل قرار گرفته است که از لحاظ جذب دومین مدرسه علمیه آذربایجان غربی محسوب و از لحاظ پژوهشی نهمین مدرسه کشور را در کارنامه خود دارد.
رونمایی از دو فصلنامه براهینی و تجلیل از مقام آوران در فصول مختلف از برنامههای این آغاز سال تحصیلی بود.