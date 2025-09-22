جشن شکوفهها در مدارس استان بوشهر برگزار شد
آیین جشن شکوفهها و آغاز سال تحصیلی جدید، همزمان با سراسر کشور در مدارس ابتدایی سراسر استان بوشهر برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، در آخرین روز از شهریور، آئین نواخته شدن زنگ شکوفهها در مدارس ابتدایی شهرها و روستاهای مناطق مختلف استان بوشهر برگزار شد و دانش آموزان کلاس اولی ورود به مسیر شکوفایی و یادگیری را جشن گرفتند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در آیینی در مدرسه پایگاه هوایی بوشهر گفت: امسال در استان بوشهر ۲۶۲ هزار دانشآموز راهی کلاسهای درس میشوند که روز گذشته جشن جوانهها و امروز جشن شکوفهها در مدارس استان برگزار شد.
غلامرضا دانش فر با اشاره به تحصیل دانشآموزان در ۲ هزار و ۶۷ مدرسه استان، افزود: ۱۶ هزار و ۲۴۰ معلم، فرهنگی، دبیر، معلم پرورشی و مشاور وظیفه تعلیم و تربیت دانش آموزان استان بوشهر را در سال تحصیلی جدید بر عهده دارند.
وی تعداد دانشآموزان کلاس اولی استان بوشهر را ۲۳ هزار نفر عنوان او اضافه کرد: این دانشآموزان در هشت هزار و ۵۵۱ کلاس درس سال تحصیلی خود را در همه شهرستانها و مناطق آموزشی این استان آغاز میکنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر از تجهیز و بهینهسازی فضای آب خوری و سرویسهای بهداشتی ۲۴۵ مدرسه استان خبر داد و گفت: در زمان حاضر استان بوشهر با ۷۸ سانتیمتر سرانه فضای آموزشی در کشور رتبه نخست را دارد.