معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل، گفت: ارتقای سلامت روان دانش‌آموزان با آغاز سال تحصیلی اهمیت ویژه‌ای دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رضا کریمی در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اردبیل، با اشاره به اینکه در آستانه بازگشایی مدرسه‌ها قرار داریم، اظهار کرد: مسئولان آموزش و پرورش استان با جدیت به سلامت روان، جسم و نشاط دانش‌آموزان توجه کنند.

وی افزود: ارتقای سلامت روان دانش‌آموزان با آغاز سال تحصیلی اهمیت ویژه‌ای دارد و در این زمینه می‌توان از ظرفیت متخصصان بهره گرفت یا حتی سامانه‌ای برای ارائه خدمات مشاوره‌ای راه‌اندازی کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل تصریح کرد: نباید اجازه داد دانش‌آموزی در حاشیه قرار گیرد، به انزوا کشیده شود یا زیر فشار‌های روانی احساس تنهایی کند که انتظار می‌رود مدیران و معلمان در این زمینه با حساسیت بیشتری عمل کنند.

کریمی همچنین بر ارتقای کیفیت فضا‌های فرهنگی و تربیتی مدارس تأکید کرد و گفت: آموزش و پرورش زیربنای توسعه، مهارت‌آموزی، خودشناسی، مسئولیت پذیری و مشارکت‌جویی افراد بوده و لازم است کرسی‌های هم‌اندیشی و گفتمان‌های دانش‌آموزی همانند دانشگاه‌ها در مدارس ایجاد شود.