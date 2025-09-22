به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال پسران زیر ۱۷ سال ایران که با ۶ پیروزی در دور اول و دوم نخستین دوره مسابقات هندبال زیر ۱۷ سال قهرمانی آسیا به نیمه‌نهایی این رقابت‌ها صعود کرده است، در این مرحله تیم ملی بحرین را پیش رو دارد.

تیم هندبال کشورمان که مقابل تیم‌های سرشناسی، چون کره‌جنوبی، کویت و قطر به برتری رسیده است، باید در مرحله نیمه نهایی با بحرینی بازی کند که در گروه مقابل بعد از کره‌جنوبی پا به نیمه‌نهایی گذاشته است.

بحرین در دور مقدماتی و در گروه A با کویت و هنگ‌کنگ همگروه بود که کویت را با نتیجه ۳۰-۳۱ و هنگ‌گنگ را با نتیجه ۲۴-۵۴ شکست داد و به عنوان صدرنشین راهی دور دوم شد. بحرین در دور دوم ۲۶-۳۰ از کره‌جنوبی شکست خورد، اما عربستان را ۳۳-۳۴ و چین تایپه را ۳۳-۴۳ بُرد و با ۴ امتیاز به نیمه‌نهایی رسید.

در دیگر دیدار مرحله نیمه‌نهایی قطر با کره‌جنوبی بازی خواهد کرد. همچنین در مرحله رده‌بندی عناوین پنجم تا هشتم چین‌تایپه با اردن و عربستان با کویت دیدار می‌کند.

دیدار تیم هندبال ایران و بحرین در مرحله نیمه‌نهایی ساعت ۲۱:۳۰ فردا، سه‌شنبه، اول مهر، برگزار می‌شود.

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال آسیا از ۲۴ شهریور به میزبانی اردن آغاز شد و تا سوم مهر ادامه دارد. دو تیم برتر این مسابقات جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب می‌کنند.