پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان از برگزاری کارگاههای آموزشی در خصوص پیشگیری از مصرف مواد در محیطهای آموزشی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسنآبادی در اولین جلسه شورای سیاستگذاری پیشگیری از مصرف مواد در محیطهای آموزشی با اشاره به ماده ۸۵ برنامه هفتم پیشرفت در خصوص پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، تاکید کرد: هدف اصلی این جلسه، ارائه پاسخهای مؤثر به دستگاههای مجری و نظارتی در زمینه پیشگیری از مصرف مواد به ویژه در محیطهای آموزشی، شامل محیطهای دانشآموزی و دانشجویی است.
مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت، همچنین به انسجام در اجرای برنامههای پیشگیرانه و مداخلهای در این محیطها اشاره کرد و افزود: ستاد مبارزه با مواد مخدر، مسئولیت این اقدام را به دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان محول کرده است.
حسن آبادی اظهار کرد: دستور جلسه این نشست که به عنوان اولین جلسه از مجموعه جلسات برنامهریزی شده محسوب میشود، شامل تنظیم دستورالعمل پیشگیری از مصرف مواد در محیطهای آموزشی، تدوین یک برنامه جامع پیشگیری از مصرف مواد در مدارس و دانشگاهها به شکل مجزا، تولید محتوا به شکل چاپی و الکترونیکی برای متخصصین و ذینفعان مختلف از جمله والدین و مدیران مدارس و همچنین برگزاری کارگاههای آموزشی در خصوص پیشگیری از مصرف مواد است.
حسنآبادی تصریح کرد: در این جلسه مواردی همچون مطالعات انجام شده در حوزه پیشگیری و شیوع شناسی مصرف مواد، تجمیع محتواهای تولیده شده در خصوص پیشگیری از مصرف مواد در محیطهای دانشآموزی و دانشجویی، و همچنین انجام تحلیل جامعه شناختی از وضعیت مصرف مواد در بین دانشآموزان و دانشجویان تصویب شد.
وی همچنین افزود: تلاش خواهد شد این مصوبات به سمع و نظر کمیته ملی فرهنگی پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر برسد و در آنجا مورد بررسی و تصویب مجدد قرار گیرد.
حسنآبادی بر استفاده از ظرفیتهای UNODC و UNISF برای مشارکت در کار و آموزش نیروهای متخصص در اجرای برنامههای پیشگیرانه نیز تاکید کرد.
گفتنی است در این جلسه مقرر شد این شورا با همکاری ستاد در دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان جلسات و مصوبات را پیگیری کند و هر سه هفته یک بار جلسات برگزار شود تا به آسیبشناسی شیوع شناسی و پیشگیری در محیطهای آموزشی پرداخته شود. همچنین دبیرخانه مربوط به این شورا به دفتر مشاوره و سلامت واگذار شد تا مصوبات را پیگیری و جلسات را هماهنگ کند.