به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، علی رشیدی پور در جمع خبرنگاران گفت : وجود دستگاه‌های پیشرفته و به‌روز در کنار نیرو‌های متخصص در مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان بیمارستان کوثر می‌تواند به درمان بیماران سرطانی در استان کمک کند.

مرکز جامع پیشگیری و درمان سرطان در استان سمنان از سال ۱۳۹۰ کلید خورد، این مرکز دارای ۵۲ تخت بستری و بخش‌های تصویربرداری، آزمایشگاه، پزشکی هسته‌ای، غربالگری سرطان،‌ام‌آرآی، شیمی‌درمانی سرپایی و بستری، یددرمانی و براکی‌تراپی است

ریس دانشگاه علوم پزشکی استان همچنین از دریافت مجوز برای ایجاد پژوهشکده علوم اعصاب در مرکز درمانی بیمارستان کوثر سمنان خبر دادو گفت: مجوز ایجاد این پژوهشکده از شورای گسترش گرفته شده و قرار است در سال‌های آینده این مرکز در حوزه تشخیصی و درمانی و تحقیقاتی راه اندازی شود.

مدیر اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان هم از برنامه ریزی برای اضافه شدن ۷ پایگاه جدید اورژانس در مجموعه تحت پوشش این دانشگاه خبر داد .