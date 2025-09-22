پخش زنده
امروز: -
رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت : رادیو تراپی مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان بیمارستان کوثر سمنان پایان مهرماه راه اندازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، علی رشیدی پور در جمع خبرنگاران گفت : وجود دستگاههای پیشرفته و بهروز در کنار نیروهای متخصص در مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان بیمارستان کوثر میتواند به درمان بیماران سرطانی در استان کمک کند.
مرکز جامع پیشگیری و درمان سرطان در استان سمنان از سال ۱۳۹۰ کلید خورد، این مرکز دارای ۵۲ تخت بستری و بخشهای تصویربرداری، آزمایشگاه، پزشکی هستهای، غربالگری سرطان،امآرآی، شیمیدرمانی سرپایی و بستری، یددرمانی و براکیتراپی است
ریس دانشگاه علوم پزشکی استان همچنین از دریافت مجوز برای ایجاد پژوهشکده علوم اعصاب در مرکز درمانی بیمارستان کوثر سمنان خبر دادو گفت: مجوز ایجاد این پژوهشکده از شورای گسترش گرفته شده و قرار است در سالهای آینده این مرکز در حوزه تشخیصی و درمانی و تحقیقاتی راه اندازی شود.
پژمان قرائیان به مناسبت پنجاهمین سالروز تاسیس اورژانس پیش بیمارستانی در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر ۳۴ پایگاه اورژانس، ۵ دستگاه موتور آمبولانس، یک پایگاه اورژانس هوایی و یک پایگاه اورژانس بانوان در دانشگاه علوم پزشکی تحت پوشش استان سمنان فعال است.
وی گفت: قرار است ۷ پایگاه جدید اورژانس در جنوب شهرستان دامغان، روستای علای سمنان، چاشم مهدیشهر، عبدل آباد لاسجرد ، پایگاه کویر گرمسار و دو پایگاه اورژانس شهری سمنان راه اندازی شد.
به گفته وی ، میانگین زمان رسیدن آمبولانس و نیروهای اورژانس در حوزه شهری در کشور ۸ دقیقه است که این میزان در استان حدود ۷ دقیقه است.
پژمان قرائیان افزود: حضور نیروهای اورژانس در جاده هم در کشور ۱۴ دقیقه است که این میزان در استان سمنان ۱۲ و نیم دقیقه است.
قرائیان افزود: امسال ۴ دستگاه آمبولانس جدید هم به ناگاوان عملیاتی اورژانس استان اضافه شد.